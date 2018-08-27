В Челябинске резко выросло количество школьников?

Челябинск, , 11:40 — REGNUM В Челябинске 1 сентября школы примут 15 144 первоклассника. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

Всего за парты в школах сядут около 130 тыс. учащихся. Как отмечает глава городского комитета по образованию Светлана Портье, все школы уже прошли приёмку и готовы к новому учебному году.

Всего 1 сентября в Челябинске будут открыты 339 образовательных организаций. Есть и новостройки. Так, начнёт работу в новом жилом районе «Ньютон». А осенью здесь же откроют и детский сад.

Отметим, 1 сентября 2017 года за парты сели тоже более 15 тыс. первоклассников. Но при этом общее количество учащихся официально было названо около 120 тыс. человек. Если цифры корректны, то выходит, что за год количество школьников резко возросло.