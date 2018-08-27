В российском правительстве нужны перемены: опрос

Москва, , 11:49 — REGNUM Граждане России пессимистично относятся к экономическим перспективам страны, связывая проблемы в экономике с деятельностью органов власти. Об этом говорится в аналитическом отчете по результатам социологического исследования «Оценка состояния российской экономики и деятельности органов государственной власти РФ, отвечающих за экономическую политику, населением России». Исследование провел центр «Хи-Квадрат» 6−18 августа в 32 городах России. Помимо опроса специалисты проводили фокус-группы среди представителей малого и среднего бизнеса.

42% опрошенных сказали, что за последние 12 месяцев материальное положение их семей ухудшилось, 35,5% — осталось без изменений, улучшилось оно лишь у 5,5%. При этом ожидания хуже реальности: ухудшения положения их семей в ближайший год ожидают уже 55,5%, 28% не ждут существенных перемен, а 4,5% присущ оптимизм.

У руководителей и бизнесменов пессимистические настроения еще сильнее. Ухудшения ожидают 66,5%, в стабильность верят 25,5%, уверенно смотрят в будущее лишь 2%.

Похожие оценки люди высказывали относительно состояния экономики страны в целом. В настоящее время негативную оценку дают 54% (65,5% — руководители), не хорошо и не плохо оценивают ее 26% (23% — руководители), хорошо — 5% (3,5% руководители).

По мнению авторов исследования, это говорит о пессимистических настроениях граждан России относительно экономики страны — будущее люди оценивают хуже, чем настоящее, причем доля негативных ожиданий выше у руководителей и бизнесменов, которые имеют болльше информации о реальном положении дел.

Авторы исследования решили узнать, какие события повлияли на настроения людей, попросив отметить и оценить наиболее заинтересовавшие их события. Среди негативных новостей на первом месте оказались планы по повышению пенсионного возраста (64,2%). Однако суммарно их перекрывают уже произошедшие события. Увеличение цен на бензин не понравилось 45,2% ускорение инфляции — 31,5%, увеличение НДС не нравится 21,2%, высокая стоимость кредитов — 19,6%, усиление налогового администриррования в отношении малого и среднего бизнеса — 12,3%, усиление налогового давления на крупный бизнес — 8,6%. Планы взимать налоги с самозанятых беспокоят 5,2%.

Среди позитивных событий 13% назвали проведение Чемпионата мира по футболу, 4,5% отметили увеличение промышленного производства в первом полугодии 2018 года.

На вопрос «Какое настроение преобладает среди ваших друзей и знакомых — спокойное или тревожное?» 64% ответили, что тревога более характерна, среди руководителей этот показатель составил 76%. Спокойны 20,8% россиян (18% руководителей).

Как следует из ответов, драйвером негативных новостей были органы государственной власти. В связи с этим авторы исследования решили выяснить, кого именно жители страны винят в негативном состоянии экономики и от кого ждут неприятностей.

Высокий уровень доверия среди всех институтов власти имеет только президент. Правительству в целом безусловно доверяет лишь 9,5%, Минфину — 8,9%, ФАС — 7,9%. Наименьшую степень доверия имеют Центробанк — 5,2% и Федеральная налоговая служба — 4,2%. Они же являются и лидерами недоверия — безусловно не доверяют ЦБ 36%, налоговой службе — 35,5%. Оценки руководителей органов власти несколько хуже оценок населения, за исключением министерства промышленности и торговли, которое руководители оценили выше, чем все респонденты.

Авторы исследования проанализировали и изменение отношения к органам власти. По росту доверия среди всех органов также впереди президент России (8,5%), затем идет правительство в целом (5,5%), Минфин (5,4%), Минпромторг — 5,3%. Существенно меньше стали доверять ФНС (45,6%), ЦБ (40,5%), Минфину (35,4%). Среди институтов государственной власти, отвечающих за экономическую политику, лидерами падения оказались ФНС и ЦБ (45,6% и 40,5%), оценка этих ведомств руководителями еще хуже — 52,1% стал меньше доверять налоговой службе и 48,2% — Центробанку. Аналогичные оценки звучат и в оценке текущей работы этих органов власти.

Очевидно, что снижение доверия не могло произойти на пустом месте, а являлось следствием неудачных действий, результаты которых люди почувствовали на себе. Авторы опроса попросили респондентов оценить ряд управленческих решений в сфере экономики.

Среди предложенных вариантов наиболее позитивно респонденты оценили усиление налогового давления на крупный бизнес — 3,11 баллов по 5-бальной шкале. Худших оценок удостоились снижение ключевой ставки Центрального банка РФ с 7,5% до 7,25% — 1,92 балла и попытки налогового администрирования самозанятых — 1,21 балла. Интересно, что эти мера участники опроса оценили даже хуже, чем повывшение пенсионного возраста (2,02 балла).

«Видимо это говорит не только о непопулярности самой меры и о качестве управления, но и о некоей бессмысленности реализации этих мер на практике», — отмечают авторы исследования.

Недоверие граждан финансовой политике органов власти складывается не только из конкретных решений последнего времени, но и из негативного отношения людей к ряду направлений финансовой политики в целом. Недовольство вызывает несоответствие официального уровня инфляции и процентной ставки по кредитам. Так подавляющее большинство респондентов (свыше 70%) считает, что стоимость кредитных ресурсов по различным банковским инструментам (ипотека, потребительский кредит и т.д.) несправедливы и завышены.

Не находит понимания и политика отзыва лицензий у коммерческих банков. Чрезмерной ее считают 35,6% всех опрошенных и 42,5% руководителей. Людям не нравится и налоговая нагрузка на предприятия — ее считают чрезмерной либо высокой 64,1% всего городского населения РФ и 81,6% руководителей.

На вопрос о том, что мешает российским предприятиям вести деятельность, ресапонденты на первые места поставили снижение покупательского спроса, дороговизну кредитов и коррупцию.

Авторы исследования приходят к выводу о необходимости смены экономических приоритетов. Однако отмечают, что делать это трудно.

«В случае, если государство хочет хоть как-то изменить и улучшить имидж государственных органов, отвечающих за экономическую политику РФ, необходимо менять экономические приоритеты и в целом экономическую политику. Ключевым мерами здесь могут быть — снижение ключевой ставки Центрального Банка РФ, в целом удешевление кредитных ресурсов, смягчение политики по отзыву лицензий у банков, ослабление давления на крупный, средний и малый бизнес, снижение налогового бремени. Не исключено, что одновременно такие меры нельзя будет провести. Однако, если не делать в этом направлении ничего, то и далее будет происходить снижение и рейтингов доверия, и рейтингов оценки деятельности всех государственных органов, отвечающих за экономическую политику, включая и Правительство РФ в целом, и Президента РФ», — резюмируют авторы исследования.

В качестве паллиативной меры авторы исследования видят смену руководства наиболее непопулярных ведомств, таких как Центробанк и Федеральная налоговая служба. Это, по их мнению, может послужить позитивным сигналом для общества и бизнеса о начале перемен.