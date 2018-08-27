На затонувшем в Крыму военном корабле XVIII века обнаружены новые находки

Симферополь, , 11:17 — REGNUM Находки, обнаруженные археологами на затонувшем у крымского мыса Тарханкут военном корабле Черноморского флота «Святой Александр» в 1786 году, помогут учёным пролить свет на раннюю историю флота. Как уточнил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский, найденные предметы дополнят экспозицию военно-исторического музея фортификационных сооружений на Михайловской батарее.

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Среди находок — новые предметы, составляющие вооружение и оснащение корабля, в частности штурмовая мортира и свинцовый лот.

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Древнее массовое захоронение обнаружено в Крыму

Напомним, русский парусный линейный корабль «Святой Александр» был построен в 1717 году, участвовал в завершающем этапе Великой Северной войны и разбился о подводный риф в районе Тарханкута в 1786 году. Место крушения обследуется с 2006 года и каждый раз волонтёры-подводники из тульского клуба «Нептун» находят всё новые детали погибшего судна.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года на левом берегу реки Бельбек в Крыму археологи обнаружили нетронутый позднескифский могильник II—IV веков нашей эры. Ему дали название Фронтовое-3. Специалисты утверждают, что данная находка — это «огромная удача» потому, что в этом регионе Крыма предыдущие раскопки аналогичных памятников проводились в 60−70 годах прошлого столетия. И найденные тогда могильники не были в достаточной мере исследованы.

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