На затонувшем в Крыму военном корабле XVIII века обнаружены новые находки

Симферополь, 27 августа 2018, 11:17 — REGNUM Находки, обнаруженные археологами на затонувшем у крымского мыса Тарханкут военном корабле Черноморского флота «Святой Александр» в 1786 году, помогут учёным пролить свет на раннюю историю флота. Как уточнил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский, найденные предметы дополнят экспозицию военно-исторического музея фортификационных сооружений на Михайловской батарее.
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Среди находок — новые предметы, составляющие вооружение и оснащение корабля, в частности штурмовая мортира и свинцовый лот.
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Напомним, русский парусный линейный корабль «Святой Александр» был построен в 1717 году, участвовал в завершающем этапе Великой Северной войны и разбился о подводный риф в районе Тарханкута в 1786 году. Место крушения обследуется с 2006 года и каждый раз волонтёры-подводники из тульского клуба «Нептун» находят всё новые детали погибшего судна.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года на левом берегу реки Бельбек в Крыму археологи обнаружили нетронутый позднескифский могильник
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