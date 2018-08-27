Образовательным программам ЧелГУ в области юриспруденции повысили статус

Челябинск, , 11:12 — REGNUM Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции провел профессионально-общественную аккредитацию еще двух образовательных программ специалитета института права Челябинского государственного университета (ЧелГУ), сообщает 27 августа пресс-служба вуза.

Свидетельства о профессионально-общественной аккредитации получили специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Правоохранительная деятельность».

«Аккредитация имеет добровольный характер, но при этом рассматривается при проведении государственной аккредитации. Поэтому образовательные программы, прошедшие её, существенно повышают свой статус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что независимую оценку знаний и компетенций студентов, а также проверку материально-технической базы и документации вуза столичная комиссия провела во время визита в Челябинск.

Ранее, в мае 2018 года, свидетельства о профессионально-общественной аккредитации уже получили образовательные программы бакалавриата и магистратуры.

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