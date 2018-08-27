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В Туле прошел благотворительный фестиваль помощи животным

Общество

На прошлом фестивале 15 бездомных животных нашли хозяев

Тула, 27 августа 2018, 11:12 — REGNUM  II Благотворительный фестиваль помощи животным — подопечным тульских волонтеров и приюта «Любимец» состоялся в Туле 25 и 26 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев поблагодарил волонтеров и представителей общественных организаций за работу по пропаганде бережного ухода за животными.

Он также рассказал, что мероприятие приобретает популярность среди жителей города: на фестивале можно не только пообщаться с понравившимся питомцем, но и забрать его домой. По итогам первого такого фестиваля дом нашли 15 животных.

По словам Миляева, в регионе продолжается и строительство приютов для животных — уже открылся приют в Веневе, завершается строительство здания в Ефремове. Планируется создать еще один приют в областном центре.

На фестивале также работала ярмарка — там можно было приобрести сувениры, а также корма и все необходимое для животных из приюта. Помимо этого, на фестивале можно получить консультацию ветврача, а также бесплатно привить своего питомца от бешенства и сделать ему тест на дирофиляриоз, воспользоваться услугами грумера.

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Проблема бездомных животных и попытки ее решения
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