В Перми возле детсада выбросили градусники с ртутью

Пермь, , 10:51 — REGNUM В Орджоникидзевском районе Перми возле одного из детских садов найдено несколько градусников с ртутью. Об этом журналистам сообщил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях краевого управления МЧС России Андрей Садилов.

Градусники были найдены 26 августа на парковке детсада. Они были разбиты. Но, как отмечает Садилов, ртуть не попала за пределы колб.

Градусники были собраны для утилизации. Специалисты Роспотребнадзора проверили территорию и пришли к выводу, что угрозы населению нет.