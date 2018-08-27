Понедельник, 27 Августа 2018 года
12:04:22 МСК

Мэрия Ярославля приняла некачественные работы по благоустройству двора

Общество

«Решили вместе»?

Мэрия Ярославля приняла некачественные работы по благоустройству двора
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Мэрия Ярославля

Ярославль, 27 августа 2018, 10:42 — REGNUM  В Ярославле городская прокуратура выявила факт приемки некачественных работ по губернаторской программе «Решаем вместе!». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратурой города Ярославля проведена проверка по вопросу выполнения работ по благоустройству и ремонту территории двора у дома № 52/45 по ул. Елены Колесовой.

Установлено, что в рамках муниципального контракта подрядчик некачественно выполнил установку ограждений и озеленение дворовой территории. Кроме того, были нарушены сроки их выполнения.

«При этом работы приняты заказчиком по контракту — МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля — без замечаний», — отмечают в прокуратуре.

Прокуратурой города Ярославля в адрес МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные недостатки устранены подрядчиком, а также приняты меры по взысканию в городской бюджет неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить