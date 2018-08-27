Курганская прокуратура подала в суд на мэрию за плохие дороги

Курган, , 10:41 — REGNUM Жители курганского микрорайона Тополя пожаловались в прокуратуру на плохие дороги. Поверка обнаружила выбоины в дорожном покрытии, превышающие предельно допустимые по ГОСТу размеры, на проезжей части по улице Сиреневой. Кроме того, на участке дороги от села Кетово до автодороги Курган — Тополя нет тротуаров и освещения, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Курганской области.

По заключению специалистов ОГИБДД УМВД России по городу Кургану, ездить на указанных участках дороги нельзя: они не пригодны для движения автотранспорта и создают реальную угрозу аварий. Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать горадминистрацию отремонтировать дорожное полотно.

Напомним, что ранее надзорное ведомство судилось с мэрией по поводу автодороги в 3 микрорайоне, а также выиграло иск по поводу ремонта разрушенных участков улиц М. Горького, Кирова, Монтажников (как уточнила старший помощник прокурора Курганской области Мария Мельникова, на улице Кирова в районе дома № 109 образовалась яма длиной 4,02 метра, шириной 3,01 метра и глубиной 11,8 сантиметров).

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