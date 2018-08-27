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Названы самые необычные имена новорожденных в Москве

Общество

Самое востребованное имя у мальчиков – Александр, у девочек – София

Названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Жорж де Латур. Новорожденный. 1648

Москва, 27 августа 2018, 10:26 — REGNUM  В московском управлении ЗАГС назвали самые необычные имена, которые родители дали новорожденным детям с начала 2018 года, среди них — Дональд, Уолтер, Яго и Томислав, сообщает 27 августа пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что в Москве также подрастает Арамис, несколько девочек получили имена Камелия, Хлоя, Лолита, Ляля и Семирамида, одну новорожденную назвали Джульеттой, еще одну — Гердой.

Также в число необычных мужских имен попали Святополк, Амвросий, Поликарп, Дар, Леонтий и Северьян. У девочек — Ладислава, Добромира, Гликерия, Степанида, Ива, Муза и Весна.

В тройку самых востребованных имен для мальчиков попали Александр, Михаил и Максим, у девочек — София (или Софья), Мария и Анна.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за первые полгода 2018 года отмечен спад рождаемости. Так, согласно обнародованным столичным управлением ЗАГС данным, с января по июнь зарегистрировано рождение более 63,7 тыс. детей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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