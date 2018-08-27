Куда Якутия дела деньги от продажи акций АЛРОСА-Нюрба?

Якутск, , 10:30 — REGNUM В Якутии выясняют, где сейчас находятся средства, которые должны были быть получены республикой после продажи 10-процентного пакета принадлежащих региону акций компании АЛРОСА-Нюрба. Как предполагается, эти деньги перечислены якутской инвестиционной компании «РИК Плюс», которая, в свою очередь, положила их на свой счёт в «Алмазэргиенбанк», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации YKTIMES.RU, деньги, вероятно полученные от продажи пакета акций АЛРОСА-Нюрба, поступили в якутский банк ещё в июле 2018 года. Это следует из свежего отчёта банка, активы которого в прошлом месяце выросли как раз на 8 млрд рублей, при этом деньги были перечислены как «средства предприятий». Это привело к увеличению объёмов кредитования физлиц и предприятий, увеличению его капитала на 1,4% и получению 27,1 млн рублей чистой прибыли. В целом также крупное поступление средств позволило «Алмазэргиенбанку» вывести в плюсовые значения рентабельность активов и капитала, считает редактор регионального издания Владимир Нифонтов.

«А в остальном дела у банка по-прежнему идут весьма не очень, — отметил он. — Почти на 1 млрд руб. сократились вклады физлиц — люди активно выводят деньги из банка. Продолжают сокращаться межбанковские кредиты. Падает уровень обеспечения кредитов залогом имущества — залоги замещаются бумагами. Продолжается рост просроченной задолженности по выданным кредитам. Соответственно продолжают ухудшаться базовые нормативы ЦБ России, по которым надзорный орган оценивает реальное состояние дел. Н1 упал на 2,13%, Н2 — на 9,21%, Н3 рухнул сразу на 26,54%».

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Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2018 года доля акций «АЛРОСА-Нюрба», принадлежащих большой АЛРОСА, увеличена с 87,5% до 97,5%. 10-процентный пакет ценных бумаг своей «дочки» компания купила за 12 млрд рублей. Деньги от сделки поступили в уставный капитал акционерного общества «РИК-Плюс».