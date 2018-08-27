Начало осени в Москве будет сухим и тёплым

Москва, , 10:18 — REGNUM Последняя неделя августа в Москве будет преимущественно тёплой и без осадков. По данным центра погоды «Фобос», температура воздуха будет выше средних значений.

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Так, в дневные часы воздух будет прогреваться до +26…+30°, что выше климатической нормы. Останется высокой температура и первые дни осени — до 27 градусов. Осадков не ожидается. Кратковременный дождь возможен 30 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 августа, в Москве по-прежнему экстремально жарко — после полудня около +29°. Но вот уже с завтрашнего дня, 28 августа, температура понемногу начнёт понижаться, и в конце рабочей недели в дневные часы до +23…+24°.

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