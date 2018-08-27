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В Москве в сентябре пройдет осенний велопарад

Общество

Одним из партнеров велопарада станет «Союзмультфильм»

В Москве в сентябре пройдет осенний велопарад
Цитата из м/ф «Трое из Простаквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР
На велосипеде

Москва, 27 августа 2018, 09:53 — REGNUM  В Москве в середине сентября пройдет осенний велопарад, главной темой которого станут мультфильмы, сообщает 27 августа «Агентство новостей Москва» со ссылкой на организатора мероприятия Владимира Кумова.

«Осенний велопарад состоится в Москве 16 сентября», — сообщил Кумов.

По его словам, одним из партнеров велопарада станет «Союзмультфильм», а желающие смогут принять участие в конкурсе костюмов.

Напомним, в ночь на 5 августа в столице прошел рекордный по численности ночной велопарад, в котором приняли участие более 30 тыс.человек.

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