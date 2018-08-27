В Петербурге расширяют сеть маршрутов электробусов

Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM Новые пассажирские электробусы, а вернее — троллейбусы с увеличенным автономным ходом, 27 августа выходят на маршрут в Калининском районе Санкт-Петербурга. Они повезут жителей района к станции метро «Лесная» по маршруту № 18, сообщили в петербургском «Горэлектротрансе».

Отметим, что дополнительный пассажиропоток на станцию «Лесная» устремился в связи с недавним закрытием станции метро «Академическая» на капремонт на 11 месяцев.

Выход на маршрут № 18 электробусов с динамической позволит усилить транспортную связь между железнодорожной станцией «Ручьи» и станицей метро «Лесная»: маршрут пролегает через густонаселенные жилые массивы. Значительную часть своего пути — по проспекту Маршала Блюхера и Кантемировской улице — машины будут идти на автономном ходу.

Чтобы компенсировать изменение трассы 18-го маршрута, направленного к метро, «Горэлектротранс» усиливает движение на маршруте № 16, на котором работают «классические» троллейбусы.

Как сообщало ИА REGNUM, первый маршрут троллейбуса с увеличенным автономным ходом «Тролза» был запущен 12 декабря 2017 года в Приморском районе. Затем такие машины появились на юго-западе Петербурга.

Часть пути электробус способен преодолевать на автономном ходу, используя аккумуляторные батареи, которые заряжаются во время движения под существующей контактной троллейбусной сетью. Срок службы аккумуляторов составляет 20 тыс. циклов полного заряда/разряда, они могут использоваться без замены до 15 лет. Аккумуляторы рассчитаны на ультрабыструю подзарядку в течение 6−20 минут.

Ранее опрошенные ИА REGNUM эксперты выразили сомнения в целесообразности внедрения электробусов на Невский проспект и другие традиционные маршруты в центре города.

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