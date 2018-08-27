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В Курганской области открылся сезон осенней охоты

Общество

Охота на уток, лысух, гусей и сибирскую косулю разрешена с 25 августа

В Курганской области открылся сезон осенней охоты
Василий Перов. Охотники на привале. 1871

Курган, 27 августа 2018, 09:17 — REGNUM  Добывать водоплавающую и болотно-луговую дичь жители и гости Зауралья смогут с 25 августа до 10 ноября, боровую, полевую и степную дичь — до 31 декабря в соответствии с указом губернатора Курганской области №179 от 21 июня 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом, как уточнили в Департаменте природных ресурсов Курганской области, разрешено использовать только гладкоствольное охотничье оружие. Патроны, снаряженные дробью крупнее пяти миллиметров, и пули запрещены. В сутки охотник имеет право добыть не более пяти гусей, пяти уток и пяти лысух в соответствии с приказом Департамента от 5 июня 2018 года № 299. Кроме того, до 1 августа 2019 года в регионе может быть отстрелено 11 203 особи сибирской косули, 762 лося, 606 барсуков и одна рысь.

Отметим, что в регионе распространено браконьерство: местные жители не считаются с установленными сроками и границами охотничьих угодий. Так, в начале августа, по данным пресс-службы УМВД России по Курганской области, мужчину с убитой косулей задержали на территории Далматовского Государственного зоологического заказника в районе села Крестовка. В Департаменте природных ресурсов региона уточнили, что только с 27 июля по 9 августа в области незаконно добыли 8 сибирских косуль и 1 лося.

Добавим, что общая площадь охотничьих угодий Зауралья составляет 6,47 млн. гектаров. Ими пользуется более 35 тысяч местных жителей, а во время гона сибирской косули в Курганскую область приезжает порядка 200 охотников из-за рубежа.

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Охотничий сезон
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