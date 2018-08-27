День рождения Красноярска: с центральных улиц вывезли 20 КамАЗов мусора

Красноярск, , 09:10 — REGNUM С центральных улиц Красноярска за время празднования 390-летия города (25−26 августа) вывезли 210 кубометров мусора — почти 20 КамАЗов. Об этом ИА REGNUM 27 августа сообщили в мэрии Красноярска.

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Уточняется, что на время празднования были созданы специальные дежурные бригады, которые работали круглосуточною. Рабочие следили, чтоб город оставался чистым.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 24 августа в Красноярске прошла большая уборка перед Днём города. В ней приняли участие более тысячи человек. На улицы города вышел весь парк городских уборочных машин — более 100 единиц техники.

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