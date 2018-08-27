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Нехватку мест в яслях Минтруд РФ планирует компенсировать нянями

Общество

Реализация проекта потребует более 11 млрд бюджетных ассигнований

Нехватку мест в яслях Минтруд РФ планирует компенсировать нянями
Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Москва, 27 августа 2018, 08:57 — REGNUM  С целью ликвидации очередей в ясли в Министерстве труда и социальной защиты России предложили создать к концу 2024 года порядка девяти тысяч домашних дошкольных групп, для чего предполагается обучить около 150 тыс. нянь. Об этом пишут 27 августа «Известия».

По сведениям издания, подобная инициатива была включена в рабочую версию федерального проекта «Создание яслей — содействие занятости женщин». Отмечается, что введение в жизнь данного проекта повлечет создание 255 тыс. мест в яслях, а еще 5 тыс. детей до трех лет будут устроены в частные образовательные учреждения в рамках государственно-частного партнерства. Всего реализация проекта потребует более 11 млрд бюджетных ассигнований, уточнили в Минтруде РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Минобрнауки РФ отметили, что в 2018—2019 годах в России могут появиться 729 новых яслей, на эти цели будет направлено 49 млрд рублей из госбюджета.

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