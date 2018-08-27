АлтГУ проводит две российско-японских школы молодых исследователей

Барнаул, , 08:54 — REGNUM Две школы молодых исследователей с привлечением к занятиям представителей из Японии проводит в эти дни Алтайский государственный университет (АлтГУ), сообщает 27 августа пресс-служба вуза.

Накануне, с 21 по 24 августа, Барнаул посетила делегация Университета Сайтама, в составе четырех профессоров, четырех студентов и одиннадцати школьников естественнонаучного направления. С 28 августа по 1 сентября в вузе будет организована школа для 25 студентов Университета Канадзава по теме «Особо-охраняемые природные территории».

Программа мероприятий в школах включает лекции и мастер-классы, выездные экскурсионные модули, культурную программу, а также живое неформальное общение между студентами АлтГУ и японскими преподавателями, студентами и школьниками.

Отметим, с российской стороны школы проводятся в рамках апробации механизма привлечения иностранных граждан к обучению по российским программам дополнительного образования приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», а с японской — по программам академических обменов, финансируемых правительством Японии.

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