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Обвиняемый в убийстве оренбуржец 22 года скрывался от следствия

Общество

Его задержали в Екатеринбурге

Оренбург, 27 августа 2018, 08:52 — REGNUM  В Екатеринбурге силовики задержали 40-летнего жителя Оренбуржья, который скрывался от правосудия 22 года. Его обвиняют в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МВД России по Оренбургской области.

Преступление было совершено осенью 1996 года. Гражданина объявили в федеральный розыск. Найти его было непросто в том числе и потому, что он жил по поддельным документам и постоянно менял место проживания.

В 2018 году его наконец поймали. Теперь он доставлен в Оренбург. Силовики проводят с ним все необходимые следственные действия.

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Бытовые убийства
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