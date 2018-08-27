В России начали платить информаторам МВД

Москва, , 08:45 — REGNUM Сегодня, 27 августа, в России вступил в силу приказ МВД о выплате вознаграждений гражданам, которые оказали содействие в раскрытии преступлений или задержании преступника.

Так, сумма до 500 тыс. рублей будет устанавливаться по решению руководителя или его заместителя территориального управления МВД, от 500 тыс. до 3 млн рублей — по решению замглавы МВД, свыше 3 млн рублей — по решению министра внутренних дел.

Соответствующее решение о выплате гражданину денежного вознаграждения будет приниматься после задержания объявленных в розыск преступников, за которых предусмотрена выплата. Об этом гражданину сообщат в течение 14 дней. Деньги будут выделяться финансово-экономическим отделом полиции.

Напомним, ранее помогавших полиции граждан поощряли деньгами в исключительных случаях, например при поимке особо опасных преступников. В большинстве ситуаций информаторы получали медали «За содействие МВД», грамоты, подарки и удостоверение внештатного сотрудника.

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