Понедельник, 27 Августа 2018 года
08:53:17 МСК

Будущие саперы и экскаваторщики начали занятия на военной кафедре ВСГУТУ

Общество

Военная кафедра восточно-сибирского вуза была вновь воссоздана весной 2018 года

Улан-Удэ, 27 августа 2018, 08:32 — REGNUM  Занятия студентов, обучающихся на военной кафедре Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) в Улан-Удэ, начались с построения и инструктажа под руководством подполковника Александра Пушечникова, сообщает 27 августа пресс-служба вуза.

В сообщении отмечается, что подготовку в рамках учебного 2018−2019 года начали студенты, проходящие обучение по военно-учетным специальностям: «Командир инженерно-сапёрного отделения», «Командир отделения/Начальник электростанции» и «Экскаваторщик/Землеройные машины».

Отмечается также, что военная кафедра ВСГУТУ была вновь создана весной 2018 года. В настоящее время военная кафедра укомплектована квалифицированными специалистами из числа офицеров, офицеров запаса, прошедших службу в воинских частях РФ и имеющих богатый практический опыт.

Студентам, обучающимся по программе военной подготовки сержантов запаса, предстоит пройти 360 часов аудиторных занятий и 144 часа учебного времени на учебных сборах. При этом продолжительность учебных сборов составит 30 суток.

Читайте также: Шойгу назвал вузы, где будут открыты военные кафедры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба военных кафедр
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить