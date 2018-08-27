Будущие саперы и экскаваторщики начали занятия на военной кафедре ВСГУТУ

Улан-Удэ, , 08:32 — REGNUM Занятия студентов, обучающихся на военной кафедре Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) в Улан-Удэ, начались с построения и инструктажа под руководством подполковника Александра Пушечникова, сообщает 27 августа пресс-служба вуза.

В сообщении отмечается, что подготовку в рамках учебного 2018−2019 года начали студенты, проходящие обучение по военно-учетным специальностям: «Командир инженерно-сапёрного отделения», «Командир отделения/Начальник электростанции» и «Экскаваторщик/Землеройные машины».

Отмечается также, что военная кафедра ВСГУТУ была вновь создана весной 2018 года. В настоящее время военная кафедра укомплектована квалифицированными специалистами из числа офицеров, офицеров запаса, прошедших службу в воинских частях РФ и имеющих богатый практический опыт.

Студентам, обучающимся по программе военной подготовки сержантов запаса, предстоит пройти 360 часов аудиторных занятий и 144 часа учебного времени на учебных сборах. При этом продолжительность учебных сборов составит 30 суток.

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