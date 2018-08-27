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Свердловскую область ожидают заморозки

Общество

До минус двух градусов

Свердловскую область ожидают заморозки
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Заморозки

Екатеринбург, 27 августа 2018, 08:23 — REGNUM  В Свердловской области ночью 27-го и 28-го августа ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об этом говорится в официальном сообщении уральского гидрометцентра.

По сведениям организации, заморозки возможны в горных районах и в низинах.

Отметим, в целом на ближайшие дни синоптики обещают плюсовую температуру. Ночные температуры будут в районе плюс 10 градусов, а днём воздух прогреется до 20 и выше.

Напомним, лето 2018 года в Свердловской области выдалось отнюдь не жарким. Первая половина июня была дождливой, а в начале лета шёл снег.

Из-за холодов весенние полевые работы начались с существенной задержкой. Аграрии не исключают, что в результате этого часть урожая будет потеряна. Сентябрь, по прогнозам, также будет холодный.

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