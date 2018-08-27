Отравление в Эймсбери: у пострадавшего Чарльза Роули отнимаются руки и ноги

Солсбери, Великобритания, , 08:06 — REGNUM Состояние Чарльза Роули, который пострадал в результате отравления в британском городе Эймсбери, ухудшилось. В настоящее время он находится в больнице Солсбери, куда был повторно доставлен 18 августа. Об этом газете Daily Mirror заявил брат пострадавшего Мэттью Роули.

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«Я только что говорил с ним по телефону (вечером 26 авугста — прим. ИА REGNUM ). Похоже, ему определенно стало хуже. Он сказал, что не может пошевелить руками и ногами и что у него в глазах по-прежнему двоится», — рассказал журналистам Мэттью Роули.

По его словам, речь его брата невнятная, «он чувствует себя больным и изо всех сил пытается есть. Он в очень плохом состоянии».

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Чарли находится в отделении интенсивной терапии, он регулярно сдает анализы крови и принимает антибиотики, добавил Роули.

Как сообщало ИА REGNUM, двое жителей города Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии в больницу Солсбери 30 июня. В Скотленд-Ярде предположили, что пара отравилась таким же нервно-паралитическим газом «Новичок», что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

8 июля стало известно, что подруга Роули Дон Стерджес скончалась в больнице. Самого Роули 20 июля выписали из медучреждения, однако в середине августа он снова был госпитализирован. Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту.

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