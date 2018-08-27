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Центр Хруничева заключил контракты на постройку 12 ракет «Ангара»

Общество

России для обновления орбитальной группировки понадобится до 2027 года порядка 27 пусков «Ангары-А5»

Центр Хруничева заключил контракты на постройку 12 ракет «Ангара»
Андрей Моргунов
Вывоз и установка ракеты космического назначения «Ангара-1.2ПП» на стартовом комплексе космодрома Плесецк

Москва, 27 августа 2018, 07:58 — REGNUM  В России уже подписаны контракты на строительство двенадцати тяжелых ракет-носителей «Ангара-А5». Об этом рассказал председатель совета директоров Центра имени Хруничева Николай Севастьянов в интервью газете «Коммерсантъ».

"В настоящее время суммарно 12 (контрактов)», — сказал Севастьянов, отвечая на вопрос журналистов.

При этом он добавил, что России для обновления орбитальной группировки понадобится до 2027 года порядка 27 пусков «Ангары-А5».

Напомним, «Ангара» — это семейство ракет-носителей, создаваемое в качестве замены ракетам «Протон-М» и «Рокот».

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