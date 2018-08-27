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Роспотребнадзор в Приморье усилил работу по предупреждению эпидемий

Общество

Случаев групповой заболеваемости в крае на сегодняшний день не зарегистрировано

Роспотребнадзор в Приморье усилил работу по предупреждению эпидемий
Эпидемия

Владивосток, 27 августа 2018, 07:53 — REGNUM  В районах Приморского края, пострадавших от подтопления в результате сильных дождей, организованы мероприятия, направленные на предотвращение возникновения эпидемий. Об этом говорится в заявлении Роспотребнадзора.

«Проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия по ликвидации последствий ЧС, связанной с дождевым паводком в Приморском крае. Проведены проверки всех пунктов временного размещения по вопросам водоснабжения и питания людей, а также условий их размещения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также отмечается, что в зону подтопления не попали объекты централизованного водоснабжения. Сотрудниками Роспотребнадзора усилен контроль качества питьевой воды в разводящей сети. Также в ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация на территории края стабильна, а случаев групповой заболеваемости на сегодняшний день не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Шкотовском районе Приморского края в результате сильных дождей и гроз без электроснабжения остались более 30 тыс. человек.

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