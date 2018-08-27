Курган отметил 339-ю годовщину со дня основания

Курган, , 07:26 — REGNUM Очередной день рожденья Курган отпраздновал в субботу, 25 августа. Число жителей города с каждым годом сокращается: по данным Федеральной службы государственной статистики, с 2017 года горожан стало на 3997 человек меньше. Городские предприниматели пытались заработать на празднике, они рекламировали свою продукцию на выставке-презентации товаров и услуг «Малый бизнес — любимому городу!». Это стало одним из главных событий дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В выставке участвовали 50 субъектов малого и среднего бизнеса, причем не только курганцы — на помощь областному центру приехали предприниматели из Катайского, Кетовского, Куртамышского, Лебяжьевского, Мишкинского, Целинного, Шатровского, Щучанского районов. Разнообразия сфер деятельности наблюдать не пришлось: общественное питание, активный отдых, строительство, текстильное и мебельное производство, полиграфия, растениеводство, изготовление сувениров и декоративной продукции.

Собственно, как отмечено в инвестиционном паспорте Кургана 2017 года, «потенциал предпринимательства пока не раскрыт в полной мере. Его доля в общем объеме производства по городу составляет лишь 20%». Сегодня мало что изменилось.

Более того, в отношении к 2017 году в городе повысилась смертность, понизилась рождаемость, и выросло количество эмигрантов. По данным сайта kurgan-city.ru (администрация города Кургана), на 1 июня в Кургане проживали 316,6 тыс. человек: город потерял 1434 человека, 954 из них предпочли жить в другом месте.