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Авиапроисшествие в Китае: пассажиры прощались с жизнью и родственниками

Общество

Предварительное расследование показало, что у самолета были механические повреждения, которые и привели к потере высоты

Пекин, 27 августа 2018, 07:14 — REGNUM  В Китае летевший из Куньмина в Ханчжоу самолет вынужден был вернуться спустя 20 минут после взлета из-за разгерметизации салона, сообщает 27 августа газета China Daily.

Рейс JD5158 авиакомпании Capital Airline перевозил 145 пассажиров и девять членов экипажа на борту. Он успешно сел в международном аэропорту Чаншуй города Куньмина после того, как во время полета начал резкое снижение из-за нарушения герметичности салона. Некоторые пассажиры даже записали свои последние слова на смартфоны, чтобы попрощаться с родственниками.

Предварительное расследование показало, что у самолета были механические повреждения, которые и привели к потере высоты. Авиакомпания извинилась перед пассажирами за инцидент и пообещала компенсацию в размере 400 юаней.

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Авиапроисшествия
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