Специалисты МЧС прошли обучение технологиям AeroNet в КемГУ

Кемерово, , 07:05 — REGNUM Специалисты МЧС Урала и Дальнего Востока и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей прошли обучение по направлению применения беспилотных летательных аппаратов (AeroNet) в Кемеровском государственном университете (КемГУ), сообщает 27 августа пресс-служба вуза.

«Занятия были направлены на формирование практических навыков безопасного управления и обслуживания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в целях применения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, поисковых мероприятиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка специалистов по AeroNet является приоритетным направлением работы Академии беспилотной авиации и воздушной робототехники и Центра профессий будущего.

Между КемГУ и МЧС действует соглашение о сотрудничестве по развитию направлений применения БПЛА в Кемеровской области и СФО. Совместная программа обучения сотрудников МЧС в КемГУ реализована на средства гранта, выигранного всероссийским студенческим корпусом спасателей.

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