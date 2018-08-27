Пивной фестиваль в китайском Циндао посетили 6,2 млн любителей пенного

Циндао, Китай, , 06:27 — REGNUM 28-й международный пивной фестиваль в Циндао, являющимся крупнейшим в Китае посетило более 6,2 млн туристов, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Фестиваль, который закрылся 26 августа, проводится в портовом городе Циндао в провинции Шаньдун, который подарил миру одноименную марку пива. На фестивале было представлено порядка 200 пивных брендов из 30 стран и регионов мира, а также порядка 1,3 тыс. сортов пенного напитка. Фестиваль длился 38 дней, что длиннее всех предыдущих фестивалей. Впервые мероприятие было проведено в 1991 году.

Напомним, что в Циндао прошел 18-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который длился с 9 по 10 июня. Кроме того, на фестивале в Циндао было представлено пиво стран ШОС, включая российское пиво.