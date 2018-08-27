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«Гонка со временем»: китайские лесничие не смогли спасти «живое ископаемое»

Общество

Дерево погибло из-за жары и засухи

Чанша, Китай, 27 августа 2018, 06:20 — REGNUM  Китайские деревенские жители и лесничие эксперты в течение двух прошедших месяцев участвовали в гонке со временем, пытаясь спасти 1700-летнее дерево гинкго в провинции Хунань, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Листья дерева пожелтели и зачахли в июне текущего года из-за крайне высоких температур и засухи, сообщили в хунаньском лесничестве. Местные жители обнаружили дерево в плачевном состоянии и начали его поливать. Умирающее дерево являлось самым древних из трех деревьев, находящихся под национальной защитой. Кроме того, оно было признано самым красивым гинкго.

Чтобы спасти дерево лесничие начали его поливать, распылять инсектициды, но все усилия оказались тщетными. 40-метровое дерево погибло.

Напомним, что гинкго часто называют «живым ископаемым». Растение является реликтовым и до наших дней дошел только один вид из целого семейства — гинкго двулопастный. Зачастую растение используют в качестве биологически активных добавок.

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Спасение диких животных и растений
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