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Орбитальная группировка встанет на защиту экологии в ряде китайских городов

Общество

Система начнет разворачиваться уже в ближайшее время

Пекин, 27 августа 2018, 06:09 — REGNUM  Китай планирует улучшить систему контроля и мониторинга смога в ключевых районах страны посредством спутников, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

В Министерстве экологии и окружающей среды КНР сообщили, что сеть спутников мониторинга загрязняющих частиц PM 2.5 постепенно покроет Пекин, Тяньцзинь и еще 26 городов в близлежащих провинциях, 11 городов на реках Фэньхэ и Вэйхэ, а также 41 город в Дельте реки Янцзы.

Отметим, что Пекин и Тяньцзинь будут покрыты уже к октябрю текущего года, города на реках Фэйхэ и Вэйхэ будут включены в систему после октября, а Дельта Янцзы — лишь к февралю 2019 года. Все указанные города и районы являются крупными промышленными центрами, а потому подвержены загрязнению воздуха сильнее остальных.

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Экологические проблемы крупных городов
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