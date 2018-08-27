МВД предлагает упростить получение гражданства рожденным в РСФСР

Москва, , 04:59 — REGNUM Поправки в закон о гражданстве РФ, предлагаемые МВД, расширят число граждан, имеющих право на получение гражданства в ускоренном порядке. Документ с предложениями опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива касается иностранцев и лиц без гражданства, родившихся на территории РСФСР и имевших гражданство бывшего СССР. Имея разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, они — согласно поправкам — смогут обратиться с заявлением о приеме в гражданство в упрощенном порядке без соблюдения условия ‎о сроке проживания.

В настоящее время закон «О гражданстве в РФ» оговаривает непрерывный пятилетний срок со дня получения вида на жительство, дающий право обращаться за гражданством. Исключением являются некоторые случаи, позволяющие сократить срок до года.

По предлагаемым правилам стадию оформления вида на жительство можно миновать. Срок получения гражданства РФ в таком случае сократится с 1 года 8 месяцев до 8 месяцев.

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