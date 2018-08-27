Папу римского обвинили в укрывательстве священника-педофила

Ватикан, , 04:39 — REGNUM Бывший посол Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано призвал папу римского Франциска покинуть свой пост, обвинив его в укрывательстве педофила. Адресованное понтифику обращение Вигано опубликовано изданием La Verita.

Вигано предоставил документы, подтверждающие, что руководство католической церкви с 2000 года знало об обвинениях против архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккэррика. Понтифик, следует из документов Вигано, также узнал о ситуации, заняв свой пост в 2013 году, однако ничего не предпринял.

Кардинала Маккэррика подозревают в растлении малолетнего и половой связи со взрослыми семинаристами. Инциденты имели место, когда Маккэррик был простым священником. Кардинал подал в отставку в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа, выступая в Дублине, понтифик заявил о провале католической церкви в деле борьбы с педофилией в среде священнослужителей. Такие поступки священников были и остаются «источниками стыда и боли для католической общины», отметил он.

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