В Якутии намерены спасти медведя, голова которого застряла в канистре

Якутск, , 04:10 — REGNUM Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии ищет на территории республики медведя, который не может снять канистру с головы. Поводом для его поисков стало видео из соцсетей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ролике освободить голову медведя от канистры пытались двое мужчин. Они подзывали его к себе «Миша, миша!», накидывали на канистру петлю, комментируя неудачные попытки: «Он сдохнет же так!». Сообщается, что видео снято в Нерюнгринском районе Якутии.

По информации телеканала «Якутия 24», инспекциям Южной Якутии поручено найти место, где видели медведя, голова которого застряла в канистре.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года Якутию шокировала жестокая расправа жителей республики с медведем-шатуном. В лесу животное задавили грузовиками и сняли это на видео. МВД и прокуратура обещали проверить этот инцидент.