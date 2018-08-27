Похороны сенатора США Маккейна состоятся 2 сентября

Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Сенатор-республиканец от американского штата Аризона Джон Сидней Маккейн III будет похоронен 2 сентября в штате Мэриленд. Дату и место церемонии сообщает пресс-служба политика.

В заявлении аппарата сенатора, на протяжении 35 лет представлявшего Аризону в Конгрессе США, говорится, что 29 августа гроб с его телом выставят в здании законодательного органа Аризоны в Финиксе. Панихида по Джону Маккейну пройдет 30 августа в городской баптистской церкви.

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Затем покойному сенатору отдадут государственные почести: гроб выставят в центральной ротонде Капитолия, в Кафедральном соборе Вашингтона состоится национальная мемориальная служба. 2 сентября тело политика предадут земле на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, в штате Мэриленд. Академию Маккейн окончил в 1958 году. Похороны пройдут в частном порядке.

Катафалк с телом политика выехал с территории его ранчо в Аризоне в направлении столицы штата, города Финикс, передает телекомпания ABC.

Как сообщало ИА REGNUM, на похороны республиканца Джона Маккейна не был приглашен действующий президент США Дональд Трамп. Однако на церемонии выступят предсшественники Трампа на высшем государственном посту — Барак Обама и Джордж Буш — младший. Белый дом на траурной церемонии представит вице-президент Майкл Пенс.

Сенатор Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года о рака мозга. Незадолго до смерти он принял решение прекратить терапию из-за необратимого течения болезни.

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