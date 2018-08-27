Жителей Челябинска удивила свадьба в троллейбусе

Челябинск, , 02:14 — REGNUM В Металлургическом районе Челябинска жених и невеста приехали к районному ЗАГСУ на троллейбусе. Снимки и видеоролики, запечатлевшие украшенное шарами и сердечками транспортное средство, опубликованы в социальных сетях.

Одни пользователи предположили, что таким образом поженились водитель троллейбуса и кондуктор. Другие отметили оригинальность и практичность аренды троллейбуса для гостей торжества.

Многие комментаторы удивились такой возможности — заказать троллейбус на свадьбу, а также порадовались за молодоженов. В компании «Челябинский городской электрический транспорт» подтвердили, что услуга действительно доступна для желающих.

«Молодые к ГЭТ никакого отношения не имеют. Просто решили воспользоваться такой услугой», — написали администраторы группы «Челябинский транспорт» в социальной сети «Вконтакте».