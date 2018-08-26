Жительницы Украины возглавили рейтинг самых пьющих женщин мира

Лондон, , 23:37 — REGNUM Жительницы Украины возглавляют рейтинг самых пьющих женщин с показателем 42 грамма спирта в день, сообщило 24 августа британское издание The Times.

На втором, третьем и четвертом месте находятся гражданки Андорры, Люксембурга и Белоруссии с ежедневной нормой потребления в 32 грамма спирта.

Лидерами рейтинга среди мужчин оказались румыны. Они пьют вдвое больше украинок — 82 грамма спирта, что эквивалентно бутылке вина или пяти кружкам пива. К слову, британские мужчины существенно уступают украинкам, выпивая всего 30 грамм спирта в день.

Рейтинг составлен в рамках глобального исследования, основанного на 694 научных работах, проведённых в 195 странах.

Напомним, по данным министерства сельского хозяйства США, Украина входит в пятерку стран, жители которых тратят большую часть денег на еду, алкоголь и сигареты

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