Ваше высокоблагородие! The next station is «Park Kultury», барин!

Михаил Демурин, , 21:47 — REGNUM

Меня переполняет чувство досады. Его причина — нарастающее засилье английского языка в окружающем нас публичном пространстве.

Несколько месяцев тому назад в Москве, в частности — в метро, остановки стали объявлять по-английски. Это сразу вызвало неприятие, но это ещё можно было как-то терпеть в преддверии, а также в дни проведения чемпионата мира по футболу и сразу после — всё-таки поток туристов в Москве этим летом действительно заметен. Но чемпионат прошёл, а нам всё ещё вещают, что «The next stаtion is «Park Kultury».

В Лондоне, скажем, не делают реверансов перед сотнями тысяч россиян, а ведь это постоянно проживающая там публика, не туристы. Почему не делают, мне понятно, и я считаю это как раз правильным: пусть туристы пользуются услугами переводчиков, а те, кто переехал на постоянное жительство, учат язык страны пребывания.

Повторю, однако, что столица — это всё же столица, временно (но только на период мероприятий типа чемпионата!) в ней это допустить можно. А что провинция?

Еду месяц тому назад в электричке в Клин — станции тоже объявляют по-английски. Для кого? Матчи футбольного чемпионата там явно не проводились. Или власти исходили из того, что много болельщиков-иностранцев поедут к Чайковскому?

А вчера вообще я стал косвенным свидетелем своего рода апофеоза английского языка в России. Жена поехала на могилу дедушки и бабушки под городок Лихославль Тверской области. Едет она на свою малую родину, сердце радостно бьётся, рядом ангел-хранитель, и она его всей душой чувствует, в наушниках «Обрыв» Гончарова, за окном русская природа… Но не только русская природа — ещё и таблички с названиями станций по-английски. А на подъезде к Лихославлю, когда плеер выключен, ей в уши: «The next station is Likhoslavl». Зачем? Почему? Кого в этих краях надо предупреждать на чужом языке, что двери закрываются? Полный абсурд.

Жена в сердцах пишет: «Всё, атас! Нас готовят к сдаче. Даже здесь что-то бормочут по-английски!»

Действительно, надо совсем кривые мозги иметь, чтобы так не уважать себя, свой язык, свой народ. Наверное, Россия — единственная крупная страна (я даже не говорю, что мировая держава), которая так подставилась под иностранное лингвистическое влияние.

Мы что, хотим кому-то доказать, что готовы все заговорить по-английски, лишь бы к нам больше туристов приехало? Или действительно нас приучают к английской речи, готовя к тому, что английский станет в России вторым государственным? Или мы признали английский неким «сверхязыком», господство которого в мире мы подвязались распространять?

Если нет, то тогда зачем так перед англичанами и прочими англоговорящими прогибаться? Тоже мне, «самостоятельный полюс мировой политики»…

Перед нашей страной стоит жизненно важная задача восстановления суверенитета. Мы её вроде бы пытаемся решать. Но в основе основ — деле сбережения своей культурной самобытности — очевидно и пошло проседаем.

Я большую половину жизни прожил в нормальном государстве, где такого не было и быть не могло, хотя иностранные языки наше поколение и в школах, и в вузах учило и хорошо знало; для меня это выглядит особенно дико и глупо. Знаю, однако, что и мои дети, и многие их сверстники испытывают по данному поводу такую же досаду, задают те же вопросы.

В России в публичном пространстве должна звучать только русская речь и языки других её коренных народов! Всё остальное — лишь иногда и по конкретному поводу. И никак иначе!

А уж пресмыкательство перед английским тем более давно пора прекратить. Оно уже довело нас до известного состояния и дальше ничего хорошего, кроме плохого, не принесёт.