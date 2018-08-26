ЧП на Володарском мосту Петербурга произошло из-за поднятия «клюва»

Санкт-Петербург, , 21:28 — REGNUM Петербургский «Мостотрест» обнародовал предварительную причину чрезвычайного происшествия на Володарском мосту 25 августа, в результате которого попали в ДТП два легковых автомобиля и маршрутка, трех человек доставили в больницу. Причиной самопроизвольного движения разводного пролета стали ненормативные нагрузки на мост.

Сотрудники «Мостотреста» изучили работу конструктивных элементов моста, в результате были обнаружены дополнительные динамические нагрузки в пролетном строении. Они стали причиной упругих деформаций «крыла» моста.

«Всё это, в совокупности, привело к кратковременному поднятию «клюва» разводного пролета приблизительно на 20 см», — пояснили в «Мостотресте».

Анализ причин случившегося не закончен, они продолжают выясняться.

Напомним, инцидент произошел 25 августа в 20:40: в приподнявшийся пролет и друг в друга врезались легковая Lada, кроссовер Nissan и маршрутка ПАЗ. В настоящее время два пострадавших человека находятся в удовлетворительном состоянии в больнице, один отпущен на амбулаторное лечение.

«Пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — пообещали в «Мостотресте».

По факту случившегося свою проверку проводят правоохранительные органы. Их выводы пока не обнародованы.

Пропуск транспорта и пешеходов по Володарскому мосту в настоящее время осуществляется в штатном режиме, ночью мост разводится по графику.

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