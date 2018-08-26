Воскресенье, 26 Августа 2018 года
22:22:12 МСК

ЧП на Володарском мосту Петербурга произошло из-за поднятия «клюва»

Общество

Точные причины случившегося пока еще выясняются

ЧП на Володарском мосту Петербурга произошло из-за поднятия «клюва»
Monoklon
Володарский мост

Санкт-Петербург, 26 августа 2018, 21:28 — REGNUM  Петербургский «Мостотрест» обнародовал предварительную причину чрезвычайного происшествия на Володарском мосту 25 августа, в результате которого попали в ДТП два легковых автомобиля и маршрутка, трех человек доставили в больницу. Причиной самопроизвольного движения разводного пролета стали ненормативные нагрузки на мост.

Сотрудники «Мостотреста» изучили работу конструктивных элементов моста, в результате были обнаружены дополнительные динамические нагрузки в пролетном строении. Они стали причиной упругих деформаций «крыла» моста.

«Всё это, в совокупности, привело к кратковременному поднятию «клюва» разводного пролета приблизительно на 20 см», — пояснили в «Мостотресте».

Анализ причин случившегося не закончен, они продолжают выясняться.

Напомним, инцидент произошел 25 августа в 20:40: в приподнявшийся пролет и друг в друга врезались легковая Lada, кроссовер Nissan и маршрутка ПАЗ. В настоящее время два пострадавших человека находятся в удовлетворительном состоянии в больнице, один отпущен на амбулаторное лечение.

«Пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — пообещали в «Мостотресте».

По факту случившегося свою проверку проводят правоохранительные органы. Их выводы пока не обнародованы.

Пропуск транспорта и пешеходов по Володарскому мосту в настоящее время осуществляется в штатном режиме, ночью мост разводится по графику.

Читайте ранее в этом сюжете: Самопроизвольное движение разводного моста привело к ДТП в Петербурге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения мостов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить