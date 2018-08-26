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Ушел из жизни драматург Нил Саймон

Общество

Трагедия произошла в воскресенье, 26 августа, в Нью-Йорке

Ушел из жизни драматург Нил Саймон
Нил Саймон. 1974

Вашингтон, 26 августа 2018, 21:23 — REGNUM  В США скончался 91-летний драматург и сценарист Нил Саймон. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Трагедия произошла в воскресенье, 26 августа, в Нью-Йорке.

«Драматург умер … в Нью-йоркской больнице от осложнений пневмонии», — передает вещатель.

Напомним, Саймон стал известен благодаря таким комедийным пьесам, как «Босиком по парку» и «Странная парочка».

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