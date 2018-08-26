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Концертный директор Ротару прокомментировал слухи о госпитализации артистки

Общество

«Концерт состоялся»

Концертный директор Ротару прокомментировал слухи о госпитализации артистки
Feruza48
София Ротару

Уфа, 26 августа 2018, 17:20 — REGNUM  Сообщения о том, что певица София Ротару была экстренно госпитализирована после корпоративного выступления в Уфе, не соответствует действительности. Об этом сообщил концертный директор артистки Сергей Лавров в интервью Business FM.

По его словам, у певицы перед выходом на сцену резко подскочило, никаких обмороков и потери памяти не было.

«Концерт состоялся, — сказал он. — Госпитализация (Ротару) не понадобилась».

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Уфе после выступления на корпоративном мероприятии была госпитализирована певица София Ротару.

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