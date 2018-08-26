Сотни обманутых дольщиков вышли на общероссийский митинг в Новосибирске

Новосибирск, , 16:30 — REGNUM В Новосибирске прошёл митинг обманутых дольщиков. В парке «Городское начало» на Михайловской набережной города 25 августа собрались дольщики из Новосибирска, Красноярска, Омска и других регионов Сибири. Несмотря на дождь, на акцию протеста вышли более 150 человек.

«Бездомный полк», «Господин Травников, просим помощи в решении проблем обманутых дольщиков при строительстве на Тульской», «Нам не нужны обещания, нам нужны наши квартиры», «Красноярские власти научились кланировать обманутых дольщиков», «Нас «ограбили» по закону» и так далее — значилось на многочисленных плакатах.

«Мы не принадлежим ни к одной политической партии. Ни одна из них не проверила деятельность чиновников, а также не уделила внимания банкротным делам застройщиков, — говорили участники митинга со сцены.

Акцию участники приурочили к введению поправок в федеральный закон о долевом строительстве. Они считают, что поправки направлены на дополнительную защиту застройщиков, а не граждан.

«Мы проводим акцию, чтобы было принято решение по поводу нашей ситуации. Если оно принято не будет, мы будем вынуждены обратиться в федеральные службы с требованием проверки действий чиновников, прокуратуры, требовать рассмотреть ситуацию на предмет личной заинтересованности указанных лиц. Мы решили провести митинг, чтобы власти знали, что в своем порыве — отстаивать права на жилье — мы едины», — цитирует «НДН.инфо» обманутого дольщика долгостроя на ул. Ивлева. 160 в Советском районе Татьяну Тужину, которая купила квартиру в строящемся доме в 1994 году, а в 2006-м застройщик обанкротился и оставил дольщиков «ни с чем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирские власти пообещали, что в ближайшее время 50 семей обманутых дольщиков получат квартиры. Тем временем, в реестре обманутых дольщиков, размещённом на сайте министерства строительства Новосибирской области, по данным на август 2018 года, значатся почти 1,4 тыс. человек. До 2020 года власти обещают сдать 29 долгостроев.

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