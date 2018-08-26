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Первый фестиваль городских окраин Ultima Thule прошёл в Новосибисрке

Общество

Ранее проект «Городская лаборатория «Затулинка» получил поддержку Фонда президентских грантов

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Первый фестиваль городских окраин Ultima Thule прошёл в Новосибисрке
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Парад дворовых команд с фигурами лэнд-арта

Новосибирск, 26 августа 2018, 16:01 — REGNUM  В Затулинском парке Кировского района Новосибирска прошёл первый фестиваль городских культур Ultima Thule.

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Творческие коллектив выступает на фестивале городских окраин в Кировском районе Новосибирска
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Творческие коллектив выступает на фестивале городских окраин в Кировском районе Новосибирска

Как отметили в мэрии города, это мероприятие — главное событие проекта «Городская лаборатория «Затулинка», который получил поддержку Фонда президентских грантов.

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Затулинский десперсный парк
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Затулинский десперсный парк

На несколько дней Затулинский парк превратился в центр массового притяжения талантливых людей: парад дворовых команд с фигурами лэнд-арта, фестиваль воздушных змеев, конкурс танцоров, парад колясок и многое другое.

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Участница конкурса танцев
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Участница конкурса танцев

Работали десятки развлекательных площадок: граффити, интерактивные игры, фотозоны и др.

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Дети рисуют на кубах
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Дети рисуют на кубах

На сцене, которую поставили позади кинотеатра «Рассвет», выступили группы «Соседи», «Проверено» и другие артисты и коллективы города.

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Выступление группы «Проверено»
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Выступление группы «Проверено»

На мероприятии побывали представители власти: депутат Госдумы Александр Карелин, временно исполняющий обязанности главы Новосибирской области Андрей Травников, депутата Законодательного собрания региона Вениамин Пак, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и другие чиновники.

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Официальная делегация представителей власти
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Официальная делегация представителей власти

Затулинка, наверное, впервые принимала такое количество чиновников и гостей. Люди радовались празднику, танцевали и веселились до поздней ночи.

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Новосибирцы веселились под музыку, доносившуюся со сцены
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Новосибирцы веселились под музыку, доносившуюся со сцены

Приходили парами, семьями и целыми колективами.

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На фестивале
Анна Алябьева © ИА REGNUM
На фестивале

Отметим, что проект «Городская лаборатория «Затулинка» стартовал в Кировском районе Новосибирска с 1 июня. Цель — создать первое открытое арт-пространство на левом берегу города. Это своего рода механизм вовлечения проголосовавших за благоустройство парка горожан в работу по его преобразованию.

Приём заявок жителей по благоустройству общественных пространств завершился 16 февраля. От Кировского района в общественную комиссию поступило более 8 тыс. предложений, из которых почти 6,5 тысяч — за Затулинский дисперсный парк. В итоге он вошёл в топ-10 территорий, которые должны благоустроить в ближайшие годы.

Проект Затулинского дисперсного парка разработан новосибирской компанией «Адаптик-А», концепция предполагает развитие до 2022 года.

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regnum author Анна Алябьева
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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