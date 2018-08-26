«Трое суток ни спать, ни есть»: ветеранов войны из Югры бросили в Курске

Ханты-Мансийск, , 13:43 — REGNUM Инцидент с брошенными в Курске на произвол судьбы ветеранами Великой Отечественной войны из Сургута потряс российскую общественность. Виновником ситуации сами ветераны называют главу «Союза ветеранов боевых действий» Нефтеюганска Виктора Кузнецова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Именно этот общественный деятель уговорил ветеранов Великой Отечественной войны Павла Свербягина и Андрея Шахова отправиться за три тысячи километров от дома на празднование 75-летия Курской битвы.

«Пришло письмо из Курска от их губернатора. Поздравляем, пишут. Вспомнил, под Курском поляна была, где наша пехота стояла. Как десять танков враг пустил и давай месить нашу дружину. Четыре танка подбили пехотинцы. Остальные дальше лезут на нас. На артиллерию. Хотели нас смять. Три танка я подбил лично. Три танка — ребята», — вспоминает Павел Свербягин, поясняя «Известиям» мотив, который сподвиг его отправиться в Курск.

Как так получилось, что фронтовиков в Курск на парад повёз Виктор Кузнецов, по свидетельствам ветеранов непонятно. Ясно лишь, что на парад Победы в Москву сургутских ветеранов ранее возили бесплатно, и им очень поездка понравилась. А на празднование юбилея Курской битвы поездку не организовали. И на предложение главы Союза ветеранов боевых действий Нефтеюганска Виктора Кузнецова они «купились», полагая, что их как прежде повезут с комфортом и без проблем.

Однако двух ветеранов повёз «шофёр Витя», так они назвали Кузнецова, на автомобиле, за три тысячи километров от Сургута.

«Трое суток ни спать, ни есть. Мучение. За свои же пенсии поехали», — поясняет в сюжете, снятом «Известиями», ветеран Павел Свербягин.

По прибытию в Курск «водитель Витя» поехал отдыхать и исчез. Историю дальнейшей эвакуации двух сургутских фронтовиков рассказал корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты Югры и руководитель общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Эдуард Логинов.

«Поступил сигнал из правительства Курской области. Моментально к ситуации подключился департамент социального развития ХМАО и горадминистрация Сургута. В Курск вылетел социальный работник. Авиакомпания «ЮТэйр» обеспечила перелёты. Ветеранов обследовали медики Курска. Дали разрешение на перевозку их самолётом по маршруту «Курск-Москва-Сургут». В Москве медики дополнительно ветеранов обследовали, и по прибытию в Сургут — уже наши местные врачи. Сложности добавило отсутствие паспорта у одного из ветеранов. Какие у них могут быть эмоции от такой поездочки? Горечь, обида», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Эдуард Логинов.

Другой вопрос — организация поездки. С этим, по словам Эдуарда Логинова, будут разбираться правоохранительные органы. Почему ветераны оказались брошенными в чужом городе, также выясняется.

«Кощунственно, вопиюще, моральная низость. У меня других печатных слов нет, — высказал своё отношение к инциденту Эдуард Логинов. — Организация «Союз ветеранов боевых действий» из Нефтеюганска давно вызывает вопросы. Виктор Кузнецов ранее «привозил» в Югру министра обороны России Сергея Шойгу и прочих высокопоставленных военных. Правда, в Министерстве обороны России об этом не знали и очень удивились его заявлениям. Были и другие настораживающие моменты. Но последний случай требует серьёзного разбирательства. Назрело. Не могу сказать, почему на юбилей Курской битвы не было поездки. Обычно такие мероприятия организуются, когда желающих не двое, а гораздо больше. Поездка ветеранов Великой Отечественной войны требует определённой организации: наличие как минимум координатора, медика и соцработника. Заранее договариваются с гостиницами и точками общепита. Отдельно отмечу, что ветераны Великой Отечественной у нас в Югре не платят за поездки по местам боевой славы. Транспорт обязательно — поезд или самолёт».

И как итог, главное — ветераны добрались домой живыми, и в реально комфортных условиях. И как отметил Эдуард Логинов, данный инцидент — урок общественникам и случай, над которым следует задуматься в плане регистраций различных организаций, контроля над их деятельностью.

Отметим, что общественная организация «Союз ветеранов боевых действий», учредителем которой якобы является Виктор Кузнецов, в муниципальном реестре Нефтеюганска не числится. Данная организация обнаруживается в ликвидированных в 2011 году.