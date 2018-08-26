Фестиваль веганов во Франции сорван из-за угроз мясников

Кале, Франция, , 11:27 — REGNUM Фестиваль веганов во французском городе Кале был отменён городским советом, сообщила 25 августа портал The Local France.

Сообщается, что мэр города Кале, Наташа Бушар, приняла решение отменить фестиваль, чтобы гарантировать общественную безопасность «и защитить организаторов и посетителей от потенциального риска».

Кроме того, мэр города добавила, что властям стало известно о «серии операций, направленных на разжигание беспорядков и нарушение общественного порядка» и пояснила, что решение об отмене фестиваля никак не связано с его темой.

Фестиваль должен был состояться 8 сентября.

Напомним, что во Франции набирает популярность веганство и вегетарианство, а кроме того, местные СМИ активно поддерживают различные организации по защите животных. В стране произошла серия столкновений между поборниками вегетарианства и мясниками. Так, в апреле этого года, во Франции неизвестными активистами была совершена серия нападений на мясные лавки. В результате нападения лавки были разграблены и политы фальшивой кровью.

В июне этого года французские мясники обратились к министру внутренних дел с просьбой о защите от насилия и запугивания со стороны веганских активистов, которые «хотят навязать свой образ жизни подавляющему большинству людей». В связи с этим мясники требовали от министерства внутренних дел Франции создать нормальные условия для работы в индустрии.