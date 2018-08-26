Американская пара не отдает бездомному собранные $400 тыс

Филадельфия, США, , 11:14 — REGNUM Пара американцев, которая собрала 400 тысяч долларов для помощи бездомному, отказалась отдать ему эти деньги, сообщает 26 августа издание The Philadelphia Inquirer.

В конце 2017 года автомобиль американки Кейт Макклюр заглох на трассе, и тогда бездомный по имени Джонни Боббит купил для неё на свои последние 20 долларов канистру бензина. В качестве благодарности девушка вместе со своим парнем Марком Д’Амико запустили сбор денег в интернете для того, чтобы бездомный мог снять себе жилье.

Вместо предполагаемых 10 тысяч долларов сумма добровольных пожертвований для помощи Боббиту в первый же месяц превысила 300 тысяч долларов. Тогда пара решила приобрести для бездомного автомобиль и дом, а оставшиеся средства положить в банк.

Однако вместо этого, как сообщил изданию бездомный, пара приобрела ему старый, вскоре сломавшийся, пикап и переселила его в дом на колесах на своем участке.

Сама Кейт Макклюр утверждает, что её подопечный тратил все свои деньги на наркотики, и потому она была вынуждена ограничить Боббита в распоряжении собранными деньгами. Парае решила не отдавать подопечному оставшиеся деньги до того, как он не излечится и не найдет работу.

Однако, бездомный считает, что пара не собирается отдавать ему собранную сумму, приобрела на эти деньги новый BMW и провела свой отпуск во Флориде, Лас-Вегасе и Калифорнии.

Отметим, что 25 июля полицейский из Флориды помог бездомному бродяге, который попросил стража порядка побрить его перед собеседованием о приеме на работу.