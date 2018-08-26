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«Дыры сквозные»: в сети высмеяли состояние украинского поезда

Общество

В комментариях предположили, что украинские власти специально ставят такие вагоны на маршруты, следующие в Россию

«Дыры сквозные»: в сети высмеяли состояние украинского поезда
Mr.kombrig
Поезд

Киев, 26 августа 2018, 11:05 — REGNUM  Активное обсуждение пользователей соцсетей вызвали фотографии вагона поезда Москва — Херсон, выставленные одесситом Игорем Димитриевым на своей странице в Facebook.

«Дыры сквозные. Чисто индийская железная дорога. Не хватает только людей с баулами на крыше», — так описал состояние вагона одессит.

В комментариях предположили, что украинские власти специально ставят такие вагоны на маршруты, следующие в Россию, чтобы «отбить желание совершать такие поездки».

Напомним, что с октября 2015 года на Украине действует запрет на посадку российских самолетов в украинских аэропортах и пролет над территорией Украины, поэтому передвижение между Россией и Украиной возможно только наземным транспортом.

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