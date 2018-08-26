Индия отмечает праздник Ракшабандхан

Нью-Дели, , 10:44 — REGNUM 26 августа в Индии отмечается праздник Ракшабандхан. Ракшабандхан изначально был связан с полнолунием месяца шраван (июль-август) и являлся индусским праздником, однако сейчас наряду с индусами этот праздник отмечают и представители других религий.

Согласно древней традиции, в этот день молодые девушки в знак своей симпатии повязывают молодым людям (своим братьям и друзьям) священные шнурки (ракха), которые должны защитить их от злых духов, а молодые люди в ответ дарят девушкам подарки и обязуются защищать их до конца своей жизни.

По сообщению индийского новостного издания «Джагарн», по случаю праздника премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил своих соотечественников и пожелал, чтобы дух праздника вдохновил жителей Индии на создание такого общества, в котором бы всегда уважалось достоинство женщин и особенно молодых девушек, а также оберегалась их безопасность.

Правительства Дели, Уттар-Прадеша и Уттаракханда в честь праздника сделали поездки на всех автобусах бесплатными для женщин, чтобы они смогли добраться до своих «братьев».