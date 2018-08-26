Воскресенье, 26 Августа 2018 года
11:46:09 МСК

Индия отмечает праздник Ракшабандхан

Общество

В честь праздника молодые девушки повязывают своими «братьям» священные шнурки (ракха), которые призваны защитить их от злых сил

Индия отмечает праздник Ракшабандхан
shantanukashyap
Повязывание шнурка

Нью-Дели, 26 августа 2018, 10:44 — REGNUM  26 августа в Индии отмечается праздник Ракшабандхан. Ракшабандхан изначально был связан с полнолунием месяца шраван (июль-август) и являлся индусским праздником, однако сейчас наряду с индусами этот праздник отмечают и представители других религий.

Согласно древней традиции, в этот день молодые девушки в знак своей симпатии повязывают молодым людям (своим братьям и друзьям) священные шнурки (ракха), которые должны защитить их от злых духов, а молодые люди в ответ дарят девушкам подарки и обязуются защищать их до конца своей жизни.

По сообщению индийского новостного издания «Джагарн», по случаю праздника премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил своих соотечественников и пожелал, чтобы дух праздника вдохновил жителей Индии на создание такого общества, в котором бы всегда уважалось достоинство женщин и особенно молодых девушек, а также оберегалась их безопасность.

Правительства Дели, Уттар-Прадеша и Уттаракханда в честь праздника сделали поездки на всех автобусах бесплатными для женщин, чтобы они смогли добраться до своих «братьев».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Индии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить