Рок-активисты Петербурга просят вернуть паспорт Цоя его отцу

Санкт-Петербург, , 09:14 — REGNUM Поклонники творчества Виктора Цоя предложили снять с аукциона личные вещи музыканта, а его советский паспорт — вернуть законному наследнику покойного кумира, его здравствующему отцу Роберту Цою. Об этом говорится в сообщении движения «Рок-Петроград», опубликованном в соцсети.

Напомним, в конце сентября на торги планируется выставить паспорт и записные книжки Цоя, в том числе с текстами стихов, которые сейчас принадлежат одному из жителей Петербурга. Как утверждает нынешний владелец, Цой заходил к нему в гости в конце 1980-х годов и просто забыл бумаги во время одного из визитов. Долгие годы они якобы валялись за холодильником, в 1990-х годах были найдены, а сейчас их решили продать. Начальная цена раритетов — 3,5 млн рублей.

Движение «Рок-Петроград» осуждает возможную распродажу вещей Цоя, полагая, что они могли быть не потеряны, а украдены. Поклонники музыканта призвали аукцион «Литфонд», а также другие аукционные дома «отказаться от продажи спорных реликвий».

Отдельно рок-активисты обратились к нынешнему хозяину вещей Виктора Цоя: они предлагают этому человеку поступить по совести и по закону и вернуть старый советский паспорт музыканта его и ныне живущему отцу.

«Вернуть, как будто Цой — жив. Это будет невероятный мост времени. Невероятный подарок отцу и всем поклонникам Виктора. Ведь в этот момент Цой станет на какое-то время участником реального события, происходящего сейчас. Из легенды — он станет просто парнем, потерявшим паспорт, любимым сыном», — говорится в обращении движения «Рок-Петроград».

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