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Папа римский заявил о провале борьбы церкви с педофилией среди священников

Общество

По словам понтифика, лидеры католической церкви так и не смогли пресечь эти «отвратительные преступления»

Папа римский заявил о провале борьбы церкви с педофилией среди священников
Иван Шилов © ИА REGNUM
Папа Римский Франциск

Дублин, 26 августа 2018, 08:34 — REGNUM  О провале католической церкви в вопросе борьбы с педофилией в среде священнослужителей заявил во время своей речи в Дублине, в котором он находится в рамках своего визита в Ирландию, папа римский Франциск. Об этом 26 августа сообщает Deutsche Welle.

По словам понтифика, лидеры католической церкви так и не смогли пресечь эти «отвратительные преступления» и такие поступки со стороны священников были и остаются «источниками стыда и боли для католической общины».

Кроме этого, Франциск осудил тех священников, кто совершил такой поступок в отношении тех «кто должен защищать и оберегать несовершеннолетних» и заявил, что он намерен самым решительным способом избавить католическую церковь от данного «бедствия». Однако не уточнил, как именно он собирается сделать это.

Отметим, что скандал, связанный с педофилией в среде католического духовенства, разразился ещё во время понтификата Папы Бенедикта XVI — предшественника папы Франциска. Предположительно именно он стал решающим толчком к отречению Бенедикта XVI от престола в 2013 году.

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Католицизм
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