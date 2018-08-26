На Урал вернули увезенную в Молдавию трехлетнюю девочку

Челябинск, , 05:56 — REGNUM Трехлетний ребенок возвращен в Россию из Молдавии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области помогли вернуться на Родину трехлетней челябинке», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что девочку 2015 года рождения ее мать — гражданка Молдавии — увезла в свою страну. Однако вскоре ребенка нашли брошенным на вокзале. Молдавские социальные службы взяли ребенка под опеку.

В России у девочки остались ее отец и тетя — оба российские граждане, которые, как отмечают правоохранители, не знали, что ребенок остался без материнской опеки.

«В настоящее время девочка вернулась домой в Челябинск и проживает в семье тети, под опекой которой будет находиться», — сообщили в полиции.

Читайте также: Вывоз ребенка за границу: получить запрет от родителя станет сложнее

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске сбежавшую из детсада девочку нашли у водоема